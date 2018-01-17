Виталий Фридзон: "Январь для ЦСКА выдался тяжелым"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после крупной победы над турецким "Эфесом" (110:79) в Евролиге сказал, что команда сделала выводы из последних неудач и показала отличный баскетбол и отметил, что ему не понравилось судейство в прошлом матче Единой лиги с "Зенитом".

– Сейчас очень насыщенный график – много игр, перелетов. Хотя в Евролиге все в одном положении, но январь выдался тяжелый. Мы готовились к этому матчу и показали отличный баскетбол всей командой. Не так много было времени на восстановление, но было видно, что сегодня все свежие.

– 18 трехочковых – новый рекорд клуба в Евролиге. Думали об этом по ходу игры?

– Я точно не думал. В такие моменты просто играешь. Но я рад, что мы побили рекорд и вообще бросали издали с хорошим процентом. Когда-то должно было полететь, во многих играх мы не попадали "свои" броски. А сегодня попали.

– После поражения от "Зенита" многие начали шутить, что надо ждать такого же видео, как от "Химок".

– Поверьте, у нас до такого не доходит. В команде собраны очень опытные баскетболисты, мы все понимаем, хотим в каждом матче играть на победу, делаем выводы. Нужные слова мы друг другу сказали. И с "Зенитом", считаю, мы неплохую игру показали, вот если бы не совершили несколько потерь в концовке. А так мы вели на протяжении почти всей встречи, контролировали игру. А на последних минутах... Думаю, должно быть какое-то уважение к людям, которые провели столько матчей в Единой лиге. Я никогда ни с кем не конфликтую на площадке, ничего не прошу, в том числе и у судей. Но такие фолы давать, я считаю, нельзя. Лучше уж вообще ничего не свистеть, чтобы не выдумывать. Я получил за 12 минут пять фолов, причем три – непонятно за что. (Антон БАБОШИН)