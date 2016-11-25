Виталий Фридзон: "В матча с "Басконией" ЦСКА во второй половине показал игру, которую все ждали"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Басконии" (112:84) высказал мнение, что свою игру команда показала во второй половине встречи. Баскетболист отметил сильные стороны испанской команды.

– После неудачного старта мы начали агрессивнее играть в баскетбол, пошло нападение, – цитирует "Р-Спорт" Фридзона. – Начали играть в пас, находить свободных партнеров, агрессивно действовать в обороне. Во второй половине после напутствий мы вышли и показали тот баскетбол, которого от нас все ждут. У нас было время подготовиться, мы много посмотрели видео с играми соперника. Это хорошая команда, агрессивная, высокая, бросающая. Мы хорошо их изучили, поэтому им было очень сложно во второй половине.