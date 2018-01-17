Виталий Фридзон: "В ЦСКА всегда нужно держать удар"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон отметил, что у тренерского штаба были претензии к команде в перерыве победного матча с "Эфесом" (110:79) в Евролиге и сказал, что команда во второй половине получала настоящее удовольствие от игры.

– Уже послезавтра с "Панатинаикосом" будет важная и очень тяжелая игра – они здорово действуют дома, очень агрессивно, там сумасшедшие фанаты, и это хорошая проверка. Нам нужно будет выдержать этот натиск. Сегодня в первой половине мы не так хорошо играли в защите. Да, много попадали сами, поэтому была хорошая разница. А вот во второй половине действовали здорово на обеих половинах площадки. Тренер в раздевалке сказал, что нам нужно прибавить – за 20 минут мы пропустили 46 очков, это очень много. И после перерыва мы прессинговали, бились до последнего. И сразу впереди начало получаться, что мы хотели. Не скажу, что "Эфес" бросил играть, но было видно, что они уже не могут нами ничего противопоставить.

– Можно ли сказать, что ЦСКА поймал кайф от этой игры?

– Думаю, да, удовольствие получили все выходившие на площадку. Это не всегда получается – наслаждаться игрой, потому что на ЦСКА у соперника всегда особый настрой. У всех команд внутреннего чемпионата точно. И нужно всегда быть к этому готовым, держать удар. (Антон БАБОШИН)