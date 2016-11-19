15:08 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Виталий Фридзон: "Сейчас Евролига похожа на марафон"

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Защитник ЦСКА Виталий Фридзон отметил, что команда попала в сложный график в Евролиге. В среду армейцы провели матч с "Дарюшафакой" (83:91), а уже в пятницу сыграли против "Жальгириса" (95:86). 25 ноября команда примет на своей площадке "Басконию".

- Сейчас Евролига похожа на марафон, - приводит ТАСС слова Фридзона. - Мы провели два сложных матча через день - было очень сложно перестроиться, показать агрессивный баскетбол. Поэтому в матче с "Жальгирисом" у нас возникли проблемы. Соперник контролировал матч на протяжении трех четвертей, но нас спас выход Джеффа Эйрса, он добавил энергии под кольцом.

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http://tass.ru/sport/3797483

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