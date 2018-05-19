Виталий Фридзон: "После матча с "Реалом" уснул только в четвертом часу ночи"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон перед игрой за третье место в "Финале четырех" Евролиги с "Жальгирисом" напомнил, что сезон у армейцев еще далек от завершения. Также игрок армейцев рассказал, как настроиться на такую встречу после поражения в полуфинале от "Реала" (83:92).

– В моей карьере это пятый "Финал четырех", и всего один раз мы играли в финале, где победили, – напомнил Фридзон. – Все остальные годы мы боремся за третье место, и всего один раз уступили в таком матче. Всегда выходили с желанием, хорошим настроем. Думаю, и завтра будем готовы. Все ребята хотят вернуться на победный путь. Тем более что у нас впереди важные матчи в Единой лиге. Сезон еще не закончился.

– Вам что помогает убрать мысли о неудаче на второй план?

– Сами понимаете, это не так легко. Да, было обидное поражение. Но мы все профессионалы. В карьере всякое бывает, нужно меньше думать о проигрышах. Я стараюсь выходить на каждый матч со стопроцентным настроем. Получается не всегда, но надеюсь, завтра выйдет. И мы выиграем матч у "Жальгириса".

– Уснуть накануне быстро получилось?

– Не очень. Мы добрались до отеля только к полуночи. Пока поужинали, пока все обдумали. Я только где-то в пол-четвертого утра уснул.

– Лично для вас какая разница между третьим и четвертым местом в Евролиге?

– Само по себе третье место ничего не дает. Но хочется закончить турнир победой. (Антон БАБОШИН)

Матч за третье место в "Финале четырех" Евролиги между ЦСКА и "Жальгирисом" состиоится в воскресенье, 20 мая. Начало встречи - 18.00 по московскому времени.