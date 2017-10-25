Виталий Фридзон: "Показали баскетбол, которого от нас ждут"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после победы над "Панатинаикосом" (81:63) в Евролиге отметил, что вся команда провела игру на "отлично" и реабилитировалась за поражение от мадридского "Реала" (69:82) в прошлом туре. Игрок армейцев отметил, что команде не удалось реализовать некоторые из "своих" бросков.

– Мы здорово провели встречу. Вся команда. Находили слабые места соперника, читали игру. Кайл Хайнс провел очень хороший матч, Серхио Родригес постоянно находил его передачами. Мы даже не попали некоторые "свои" мячи, зато забили более тяжелые. Главное – мы вернулись после поражения в Мадриде и показали тот баскетбол, которого от нас ждут и мы сами от себя требуем. Действовали жестко, не опускали руки. Даже до потасовки дошло. Мы понимали, что это наша площадка, и мы должны ее отстаивать. Не давали сопернику спуску. (Антон БАБОШИН)

Полная реабилитация. Под горячую руку ЦСКА попал "Панатинаикос"