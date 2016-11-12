Виталий Фридзон: "Пока у ЦСКА проблемы в каждом матче Евролиги"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон в интервью "Известиям" признал, что ему непривычен новый формат Евролиги. Также он призвал не переоценивать победную серию армейцев в этом турнире.

– "Реал" пока самый сильный соперник, с которым вы встречались в этом сезоне?

– Сложно сказать, все игры в Евролиге очень тяжелые. Да, пока мы показываем 100-процентный результат, выиграв шесть матчей из шести, но это не говорит о том, что победы даются нам легко. В каждой игре мы сталкиваемся с проблемами. Конечно, "Реал" – один из фаворитов Евролиги, у них сильный тренер и качественный подбор игроков.

– Вам нравится новый формат Евролиги?

– Непривычно. Первый раз все сталкиваются с ситуацией, когда надо проводить так много матчей. К тому же есть шероховатости в организации. Например, на следующей неделе мы вновь будем играть в Стамбуле. Третий раз за два месяца. Я думаю, что в следующем сезоне представители Евролиги могли бы выстроить календарь таким образом, чтобы мы могли сыграть со стамбульскими командами два выездных матча подряд, например в среду и пятницу.

– Следите за другими участниками турнира?

– Да, конечно. На этой неделе удалось посмотреть игру УНИКСа и "Црвены Звезды". Хочу поздравить казанский клуб с победой. Была очень тяжелая игра, в которой российский клуб вырвал победу в концовке. Так держать. Жаль, что у УНИКСа много травмированных, но это спорт, со всеми бывает. Желаю Антону Понкрашову и Коти Кларку как можно быстрее вернуться на паркет.