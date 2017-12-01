Виталий Фридзон: "Отъезд в сборную хорошо на меня повлиял"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после победы над "Барселоной" (92:78) в Евролиге отметил, что команде удалось обойтись без спада на протяжении всей игры. По словам ветерана, ему не было сложно перестроиться на клубные дела после поездки в сборную России.

– Пытались делать то, что требовал тренер. Надеюсь, что получилось, и он доволен, – сказал Фридзон. – Главное, что мы выиграли и показали очень хороший баскетбол против такого соперника. Если честно, был уверен в победе на 100 процентов. Видел, как ребята настроены. И сегодня у нас не было никакого спада в игре, мы бились. Получали фолы, травмы, но все равно держали свой ритм. Поэтому и выиграли.

– Вы сами провели на паркете не так много времени.

– Конечно, хочется побольше находиться на площадке, приносить пользу команде. Я очень люблю баскетбол. Но не могу выйти на площадку сам. Это решает тренер. Если буду проводить больше времени в игре, буду только рад.

– Насколько сложно было перестроиться с клуба на сборную в середине сезона, и наоборот?

– На самом деле, для меня поездка в сборной была очень приятной. Я приехал с удовольствием, играл на подъеме, и вернулся в хорошем настроении. Мне не было тяжело переключиться со сборной на клуб. Думаю, международное окно сейчас на меня хорошо повлияло. (Антон БАБОШИН)