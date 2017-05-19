Виталий Фридзон: "Как сказал Ватутин, если хочешь быть чемпионом, нельзя сдуться как шарик"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после поражения в полуфинале Евролиги от греческого "Олимпиакоса" (78:82) отметил, что у соперника было больше желания. Также он призвал партнеров собраться на концовку сезона, передает из Стамбула спецкор "СЭ" Антон БАБОШИН.

– Конечно, тяжело, – сказал Фридзон. – Ладно бы мы были слабее. А так вроде бы здорово начали, контролировали игру. Но так бывает. Как сказал наш президент (Андрей Ватутин. – Прим. "СЭ"), если хочешь стать чемпионом Евролиги, нельзя взять и сдуться, как шарик, отдать игру. У соперника как будто было больше желания. У нас же не было на последних минутах агрессии, чтоб глаза горели. Мы думали, что победа все равно к нам придет, а она ушла. "Олимпиакос" стал действовать жестче, свое слово сказал Спанулис. Без него "Олимпиакос" нас догнал, а в конце он решил.

– Но сезон на этом не закончен.

– Матч за третье место – больше за престиж, для болельщиков. Также у нас впереди полуфинальные игры Единой лиги. Чтобы добиться успеха, нужно всем собраться, быть единой командой. Есть время подумать, все осмыслить.