Виталий Фридзон: "Для ЦСКА это самый плохой "Финал четырех" за последние годы"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после поражения от "Жальгириса" (77:79) в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги сказал, что команда в Белграде играла не так, как на протяжении всего сезона, а третья четверть воскресного матча стала для команды худшей за год.

- Игра разделилась на две части - плохую и хорошую, - сказал Фридзон. - Мы и начали вроде бы неплохо, как и в полуфинале, а потом чего-то встали на месте и не показывали той агрессии, которую хотели. Отвратительно провели третью четверть, когда отставание из "-6" превратилось в "-24". Это, наверное, самая плохая четверть за весь год. У нас не получалось ни в защите, ни в нападении, мы много мазали. Но в четвертой 10-минутке стали действовать так, как должны были на протяжении всего матча. Свое дело сделал Миша Кулагин - забил очень важные мячи и вернул нас в игру. Мы были единым целым, бились, даже если что-то не получалось, играли за честь клуба. Думаю, это хороший показатель и мы вернулись на правильный путь.

- Уже в среду начинается плей-офф в Единой лиге. Успеете оправиться от такого удара?

- ВЭФ - непростая команда, и нужно оставить в стороне груз негативных эмоций. Впереди еще один "Финал четырех" - сейчас мы попробовали, у нас плохо получилось. Многие в Единой лиге ждут, что мы оступимся, но мы не должны этого позволять.

- Не было ли проблем с мотивацией перед матчем, почему все время не получалось играть, как в последней четверти?

- Не знаю. Вроде бы мы и готовились к игре, говорили о ней. Но не получалось. Но затем мы прибавили в активности, показали, что хотим выиграть. И для этого были две возможности.

- Можно ли назвать результат команды провалом?

- Наверное, это самый плохой "Финал четырех" за последние годы. Мы и раньше проигрывали полуфиналы, но бились, нам на последних секундах забивали тяжелые мячи. А на этот раз мы играли не так, как на протяжении всего сезона, не так, как готовились к матчу. Мы здорово начали, а потом запал кончился. Если бы ту первую четверть прибавить к этой последней, шансов бы не было ни у кого (улыбается). Но как говорится, если бы у бабушки... Надо сделать выводы, ведь у нас собрана хорошая команда. Сезон был тяжелый, много травм - прямо перед "Финалом четырех" выбыл Лео Вестерманн, Андрей Воронцевич получил очень тяжелое повреждение в полуфинале. Но нас ждут важные игры, на которые нужно выходить через не могу. Но выходить и играть на победу. Это единственный выход. (Антон БАБОШИН)