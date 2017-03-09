Виталий Фридзон: "Даже не знал, что ЦСКА вышел в плей-офф"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Галатасарая" (85:69) отметил, что не знал о выходе команды в плей-офф. С этой победой армейцы гарантировали для себя место в первой восьмерке.

- Честно, вообще не знал даже, тренер нам сказал, что мы первая команда, которая попала в плей-офф, - приводит "Р-Спорт" слова Фридзона. - Лучше выходить с первого места, поэтому будем стараться выиграть остальные матчи. "Галатасарай" плохо начал сезон, но затем у них появилась сбалансированная команда, начали обыгрывать сильных соперников, показывать агрессивный баскетбол. Вы видели, как мы начали вязко, турки вели пять-шесть очков. Но во второй четверти мы здорово отоборонялись.

Что касается ЦСКА, то мы сейчас показываем неплохой баскетбол, которого от нас ждут, неплохо играем командно. Но надо еще усовершенствоваться по пути к самым важным матчам.