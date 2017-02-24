05:28 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Виталий Фридзон: "ЦСКА расслабился и пропустил 34 очка за четверть"

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Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Маккаби" (93:81) отметил, что команда плохо провела вторую четверть, пропустив 34 очка. По его словам, армейцы расслабились в этот момент.

- Сегодня были разные четверти, - приводит "Р-Спорт" слова Фридзона. - Мы очень здорово начали матч, здорово защищались. Но во второй четверти пропустили 34 очка - это очень много для ЦСКА. Мы плохо играли в тот момент в защите, может, расслабились. Но главное, что во второй половине мы вернули качество игры. При этом мы не попали открытые броски, что-то мяч не шел. Важно, что в такие моменты мы хорошо оборонялись, подбирали.

Я бы не сказал, что мы спокойно контролировали игру. "Маккаби" до четырех очков сокращал отставание. Но у нас не было боязни, что мы упустим победу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170223/1116779703.html

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