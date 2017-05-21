Виталий Фридзон: "ЦСКА показал, что сделал выводы из поражения"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после победы над "Реалом" (94:70) в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги сказал, что команда очень серьезно готовилась к игре. Он добавил, что армейцы смогли продемонстрировать характер.

– Мы очень серьезно готовились к этой игре, смотрели видео прошлого матча несколько раз, – сказал Фридзон. – Договаривались выйти и показать характер – для нас, для клуба. И видно было, что мы более мотивированы и агрессивны. Здорово начали, контролировали ход встречи. Расслабились только один раз – когда преимущество достигло 20 очков. "Реал" тоже не хотел проигрывать, их тоже это задело, но мы не дали им спуску.

– Что нужно было поправить между матчами?

– Прежде всего хотелось восстановиться, в том числе и эмоционально. Во-вторых, мы в первом матче проиграли подбор, акцент делали на нем. Думаю, сегодня мы здорово играли на щитах. И показали тот баскетбол, в который умеем играть. План на игру выполнили. Что требовал тренер, все сделали. А самое главное – были командой после обидного поражения.

– Эта победа поможет в подготовке к полуфиналу Единой лиги?

– Впереди игры с Краснодаром, держим их в голове. Теперь нас более-менее отпустило после проигрыша "Олимпиакосу". Мы показали, что сделали выводы и готовы идти дальше. Эмоции положительные, будем от этого отталкиваться. Знаем, что матчи с "Локомотивом" будут тяжелыми, они хорошо умеют защищаться и показали это во встречах с УНИКСом. (Антон БАБОШИН)