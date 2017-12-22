Виталий Фридзон: "ЦСКА перед "Химками" нужно перезарядиться энергией после поражения от "Олимпиакоса"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против "Химок" отметил, что соперник стал играть лучше. Он также добавил, что армейцам нужно перезарядиться энергией после встречи с "Олимпиакосом" (86:88).

– "Химки" – самый знакомый соперник для нас. Мы уже дважды встречались в этом году, уступив в предсезонке на Кубке Гомельского и выиграв на выезде в Лиге ВТБ, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Фридзона. – Они определенно стали сильнее в нынешнем сезоне и заслуженно входят в число лидеров Евролиги. Нам нужно перезарядиться энергией после тяжелой поездки в Пирей и придерживаться плана на игру.

Армейцы лидируют в турнирной таблице Евролиги, после 13 игр набрав 23 очка. Клуб из Московской области идет на 6-м месте, имея в активе 21 балл.

Матч ЦСКА – "Химки" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.