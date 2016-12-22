Виталий Фридзон: "Было понятно, что "Маккаби" будет бороться как раненый зверь"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Маккаби" из Тель-Авива (80:76) выразил удовлетворение результатом встречи. Россиянин отдал должное сопернику.

– Было понятно, что "Маккаби" будет бороться как раненый зверь, – подчеркнул Фридзон. – Тем более после смены тренера. Они очень хорошо начали, создали нам много сложностей. Тем не менее, глубокая скамейка и верные решения под конец матча склонили весы в нашу пользу. Это очень важная победа на непростой площадке. (Эли ШВИДЛЕР)