Виталий Фридзон: "16 потерь - очень много потерь для плей-офф"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон назвал причины поражения в третьем матче серии плей-офф Евролиги с "Химками" (73:79) и отметил, что эта стадия турнира оправдывает его ожидания.

- Было видно, что мы сегодня были немного расслаблены, не готовы, - сказал Фридзон. - Но при этом мы не попали "свои" броски, сделали 16 потерь. Это очень много для плей-офф. Хотя нам все равно удалось вернуться в игру, и чуть не хватило, не попали в переломный момент одну "трешку". Надо сделать выводы, и выйти на следующий матч агрессивными, голодными до победы. Нам тренер еще перед этой игрой сказал, что теперь каждый матч как финал.

- Что дальше?

- Надо восстановиться физически, подумать, что можно было сделать лучше. Завтра мы обязательно посмотрим видео, разберем матч. Не забывайте, это плей-офф. Мы часто бывали в таких ситуациях, все знаем - сейчас надо быть одной командой. Тем более, у нас сейчас много травмированных, которые играли важную роль. Тем, кто получал меньше игрового времени, надо сделать шаг вперед и помочь выиграть следующую встречу.

- Получается, что ни одна серия плей-офф не закончилась в трех матчах.

- Я еще до начала говорил, что все восемь команд способны на многое, они все сильные. Списывать со счетов нельзя никого. Так и оказалось - все бьются за победу. Это очень важно. (Антон БАБОШИН)