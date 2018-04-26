03:11 | Баскетбол — Евролига

Виктор Радд: "ЦСКА потерпел досадное поражение, но нам по силам закончить серию в Мытищах"


Форвард ЦСКА Виктор Радд считает, что его команда была вынуждена играть в баскетбол, который навязал "Химки" в третьем четвертьфинальном матче Евролиги. Подмосковный клуб победил 79:73 и сократил отставание в серии – 1-2.

– Это досадное поражение, – цитируют Радда "Известия". – В четвертой четверти у нас был шанс отыграться, но мы им не воспользовались. Мы хорошо настроились на эту игру, но сопернику удалось навязать нам свою игру, что непозволительно для ЦСКА. Надо как можно быстрее забыть это поражение и готовиться к следующей игре. Нам по силам закончить эту серию в Мытищах. 

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https://iz.ru/736632/timur-ganeev/shved-vozrozhdaet-intrigu

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