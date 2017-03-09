Виктор Хряпа: "Выход в плей-офф Евролиги не является показателем для ЦСКА"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после победы в матче регулярного чемпионата Евролиги над "Галатасараем" (85:69) заявил, что выход в плей-офф турнира не является показателем для клуба. Хряпа подчеркнул, что в команде никто не собирается останавливаться на достигнутом.

– Место в плей-офф для ЦСКА – это не показатель, поэтому никто на этом не зацикливается, – цитирует "Р-Спорт" Хряпу. – Мы знаем, что преследуем "Реал" по очкам, поэтому гарантировав себе место в плей-офф, не собираемся останавливаться. Матчи, которые перед нами, будут одними из самых важных в этом сезоне, чтобы занять место повыше и завоевать преимущество домашней площадки.

"Галатасарай" вторую часть сезона выглядит намного лучше, они нашли свою игру, победили в нескольких тяжелых матчах, в том числе, против "Реала". И мы настраивались на них очень серьезно. В первой четверти была разведка боем, если можно сказать. Обе команды пытались играть в свой баскетбол, но ни у кого ярко это не получалось делать. Во второй части мы провели изменения, нащупали их слабые места и разгромили соперника в этой четверти, преимущество стало двузначным. После этого контролировали весь матч.