Виктор Хряпа: "В овертайме "Фенербахче" переиграл ЦСКА на голову"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после поражения от "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:95 ОТ) заявид, что соперник был на голову сильнее в овертайме. Также он посетовал на слабую реализацию атак в связи с усталостью после матча против "Маккаби".

- Две игры подряд с двумя серьезными соперниками, - цитирует "Р-Спорт" Хряпу. - В матче с "Маккаби" мы потратили очень много сил, поэтому наше нападение сегодня выглядело не так остро, не так организованно, как всегда. Мы забили мало очков, не набрали свою норму. Мы отвратительно провели овертайм, в котором "Фенербахче" переиграл нас на голову. В целом матч был равным. Несмотря на те возможности оторваться в счете, которые были у нас, соперник все равно находил шансы, чтобы вернуться в игру.

Мы отрывались на 10 очков, но такое преимущество ничего не дает в матче с таким противником. Современный баскетбол ускоряется, сократить такое отставание за две-три минуты может любой сильный клуб.