Виктор Хряпа: "Сейчас у ЦСКА тяжелый момент, но команда сильна духом"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после трех поражений подряд в Евролиге высказал мнение о том, что в ближайшее время команда исправит ситуацию. По словам форварда, главный тренер армейцев Димитрис Итудис делает акцент на улучшение игры в обороне.

– У нас прошло собрание игроков, где каждый высказал свои соображения о сложившейся ситуации, – приводят "Известия" слова Хряпы. – Мы сошлись во мнении, что ничего страшного не произошло. Понятно, что проигрывать три игры подряд очень неприятно. Но наша игра в Мадриде была гораздо живее, чем в Белграде. Да, результат не в нашу пользу, но мы движемся в правильном направлении. Медленно, но мы исправим ситуацию. Наш спад пришелся на середину чемпионата после очень хорошего начала – шести побед на старте турнира. Сейчас тяжелый момент, но у нас сильный тренерский штаб и 16 высококлассных игроков. Мы должны сплотиться и найти выход из положения. Дайте нам немного времени.

Статистика у всех перед глазами, мы действительно много пропускаем. В разговорах с нами главный тренер делает упор именно на наши слабые действия в защите. Мы согласны и готовы к изменениям для улучшения результата нашей команды.

В каждом матче Евролиги мы играем на пределе своих возможностей. Не стоит говорить об игровом кризисе. Разве у нас когда-то были простые игры с "Реалом" или "Фенербахче"? А выездные матчи против "Црвены Звезды", когда сербскую команду на трибунах поддерживают 22 тысячи человек! Многие воспринимают три поражения подряд как большую проблему. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Идет только середина регулярного сезона, и мы лидируем в таблице. Мы давно играем в баскетбол и понимаем, что решающие матчи ждут нас в апреле-мае.