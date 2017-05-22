Виктор Хряпа: "Не думаю, что "Реал" "забил" на матч за третье место "Финала четырех"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после победы над "Реалом" (94:70) в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги подчеркнул, что после поражения в полуфинале турнира тяжело было найти силы. Он также добавил, что у московской команды было больше эмоций, чем у соперника.

– Я не думаю, что "Реал" "забил" сегодня на игру или ЦСКА был на голову сильнее, – цитирует "Р-Спорт" Хряпу. – Просто эмоций в матче за третье место было больше у ЦСКА, чем у "Реала". В третьей четверти "Реал" пытался зацепиться, пытался проснуться и играть в баскетбол, в который они играли весь сезон. Это было непросто, мы прекрасно понимаем их. После поражения в полуфинале тяжело найти в себе силы и играть в матче ни за что.

После поражения в полуфинале настроение сегодня было получше. Игра всегда дает шанс почувствовать себя в том направлении, в котором ты движешься. В матче за третье место был небольшой шанс реабилитироваться, тем более перед важными матчами плей-офф Лиги ВТБ.