03:45 | Баскетбол — Евролига

Виктор Хряпа: "Матч с "Реалом" напомнил финал 2016 года"


Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после поражения в полуфинале Евролиги против "Реала" (83:92) отметил, что матч напомнил ему финал 2016 года. Также он добавил, что армейцы сбились на индивидуальные действия.

- Мне матч с "Реалом" напомнил финал 2016 года, когда мы хорошо начали, а вторую половину провели не очень, - цитирует ТАСС Хряпу. - Сбились на индивидуальные действия, и каждый все хотел решить сам. Было тяжело выиграть. У "Реала" было и много трехочковых, и легкие мячи. Да, мы сократили отставание до трех очков, но соперник не может все время играть плохо. Они тут же попали "треху" и вернули себе игру.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5215134

Материалы сюжета: Евролига-2017/18. "Финал четырех". ЦСКА vs "Реал"
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