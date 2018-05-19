Виктор Хряпа: "Матч с "Реалом" напомнил финал 2016 года"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после поражения в полуфинале Евролиги против "Реала" (83:92) отметил, что матч напомнил ему финал 2016 года. Также он добавил, что армейцы сбились на индивидуальные действия.

- Мне матч с "Реалом" напомнил финал 2016 года, когда мы хорошо начали, а вторую половину провели не очень, - цитирует ТАСС Хряпу. - Сбились на индивидуальные действия, и каждый все хотел решить сам. Было тяжело выиграть. У "Реала" было и много трехочковых, и легкие мячи. Да, мы сократили отставание до трех очков, но соперник не может все время играть плохо. Они тут же попали "треху" и вернули себе игру.