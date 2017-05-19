 Виктор Хряпа: "К "Финалу четырех" готов на 100 процентов". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:22 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Виктор Хряпа: "К "Финалу четырех" готов на 100 процентов"

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Капитан ЦСКА Виктор Хряпа отметил, что полностью готов к "Финалу четырех" Евролиги против "Олимпиакоса". Он также добавил, что хочет повторить успех прошлого сезона на турнире, когда клуб стал чемпионом.

 - К "Финалу четырех" готов на 100 процентов, -  приводит ТАСС слова Хряпы. - Чувствую себя отлично. Что же касается соперников, то они были прогнозируемы, участники "Финала четырех" – самые сильные клубы Евролиги. В параллельном матче я бы поставил на "Реал".

"Финал четырех" – это важнейшее событие сезона, все его ждут. Несмотря на то что в прошлом году победили, хочется повторить успех.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА сыграет с "Олимпиакосом", а испанский "Реал" – с турецким "Фенербахче".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4263859

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