Виктор Хряпа: "К "Финалу четырех" готов на 100 процентов"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа отметил, что полностью готов к "Финалу четырех" Евролиги против "Олимпиакоса". Он также добавил, что хочет повторить успех прошлого сезона на турнире, когда клуб стал чемпионом.

- К "Финалу четырех" готов на 100 процентов, - приводит ТАСС слова Хряпы. - Чувствую себя отлично. Что же касается соперников, то они были прогнозируемы, участники "Финала четырех" – самые сильные клубы Евролиги. В параллельном матче я бы поставил на "Реал".

"Финал четырех" – это важнейшее событие сезона, все его ждут. Несмотря на то что в прошлом году победили, хочется повторить успех.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА сыграет с "Олимпиакосом", а испанский "Реал" – с турецким "Фенербахче".