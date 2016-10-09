16:53 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Виктор Хряпа: "ЦСКА снова хочет выйти в "Финал четырех" Евролиги"

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Капитан ЦСКА Виктор Хряпа отметил важность глубины состава команды в предстоящем сезоне. Армейцам по новому регламенту в предстоящем розыгрыше турнира впервые придется провести как минимум 30 матчей.

– Все зависит от того, как мы сыграем, – приводит Eurohoops слова Хряпы. – Защитить титул нелегко. Все последние годы мы следовали одной стратегии – выигрывать матч за матчем. Мы собираемся придерживаться ее и в новом сезоне. Нам предстоит провести больше игр, так что придется активнее использовать ротацию. Поэтому мы старались подписать хороших игроков, которые впишутся в нашу систему. Мы снова хотим попасть в "Финал четырех".

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