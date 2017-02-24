Виктор Хряпа: "ЦСКА контролировал игру с "Маккаби", кроме второй четверти"

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Маккаби" (93:81) отметил, что ключевым моментом матча стала игра на подборах. Армейцы сделали 45 подборов против 35 у соперника.

- Мы контролировали игру, кроме второй четверти, в которой был открытый баскетбол, - приводит "Р-Спорт" слова Хряпы. - Мы тоже забили много, 28 очков, но пропустили больше. На это нужно обратить внимание. Ключевой стала наша хорошая игра на подборе. Несмотря на те моменты, которые мы не реализовали во второй половине, большинство атак было поддержано подборами на чужом щите. Кайл Хайнс, Виталий Фридзон, Джеймс Огастин - все боролись на щитах. По подборам мы обыграли их.

Ребята, которые вышли на замену, подхватили этот настрой. Во второй четверти игра, наверное, больше была в нападении. Соперник удачно атаковал - пять двухочковых из восьми, шесть трехочковых забили. Это единственная четверть, в которой мы плохо защищались.

Во второй половине мы снова вышли с хорошим настроем, не дали сопернику уйти вперед. Мы создали преимущество в 7-8 очков и держали его до последнего. Было очень много открытых бросков, которые мы не реализовали. Но благодаря защите счет оставался прежним, мы держали десятиочковый отрыв.