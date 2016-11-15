Велимир Перасович: "УНИКС в первой половине забивал очень легкие мячи"

Главный тренер "Эфеса" Велимир Перасович после матча регулярного чемпионата Евролиги против УНИКСа (104:99) отметил, что в первой половине встречи казанцы забивали очень легкие мячи. По его словам, команда смогла преобразиться в перерыве и выиграть эту встречу.

- Это была очень сложная игра дня нас, - приводит пресс-служба Евролиги слова Перасовича. - Играли против команды, которая после двух побед чувствовала себя очень уверенно. УНИКС показал хороший баскетбол, длинные владения мячом. Они очень легко создавали себе преимущество, поэтому у нас были большие проблемы в обороне. Соперник забивал очень легкие мячи, и это было проблемой в первой половине. Но в третьей и последней четвертях мы преобразились. УНИКС все еще забивал, но уже не так просто. У нас было больше 30 результативных передач, что необычно для матча против такой хорошей команды. И заработали мы 104 очка. Это очень хороший показатель.