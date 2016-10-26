Велимир Перасович: "С такой командой, как ЦСКА, нужно меньше фолить"

Главный тренер "Эфеса" Велимир Перасович после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (87:93) отметил, что его команда совершила много фолов. По его словам, этот фактор сказался на результате встречи.

- Это обидное поражение, потому что у нас был шанс выиграть матч на последних минутах, - приводит пресс-служба "Эфеса" слова Перасовича. - Но мы слабо проявили себя в ключевых моментах встречи. Сделали упор на атаку, но защита пропускала легкие броски. Плохо играли во второй четверти, очень просто позволяли сопернику бросать. ЦСКА этим воспользовался. В начале третьей четверти пропустили много штрафных бросков. С такой командой, как ЦСКА, нужно меньше фолить.