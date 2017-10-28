Велимир Перасович: "Результат матча с ЦСКА - следствие потерь "Эфеса"

Главный тренер "Эфес Пилсен" Велимир Перасович после поражения от ЦСКА (80:98) в матче Евролиги отметил, что его подопечные не смогли остановить атаку соперника. По словам наставника, результат матча - следствие потерь турецкой команды.

- Поздравляем ЦСКА с победой, - приводит официальный сайт Евролиги слова Перасовича. - Во время игры мы не смогли остановить их атаку. Соперник набирал легкие очки. Наша большая проблема - потери. Против такой команды это оборачивается быстрыми атаками противника. Результат матча - следствие потерь.