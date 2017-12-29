"Валенсия" выиграла у "Панатинаикоса"

"Валенсия" на своем паркете обыграла "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата Евролиги. В другой встрече "Маккаби" уступил "Уникахе".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Валенсия" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 67:63 (12:17, 20:15, 16:16, 19:15)

В: Грин (21), Плейсс (13), Дублевич (11)

П: Лоески (17), Денмон (10), Синглтон (9)

"Маккаби" (Израиль) - "Уникаха" (Испания) - 78:89 (22:19, 25:20, 11:22, 20:28)

М: Коул (16), Параховский, 15), Джэксон (14)

У: Недович (20), Брукс (18), Маколлум (15)