"Валенсия" обыграла "Басконию", "Фенербахче" победил "Эфес"

"Бамберг" на выезде обыграл "Уникаху" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 80:76. "Валенсия" одержала победу над "Басконией", а "Фенербахче" одолел "Эфес Пилсен".

После 3-х туров в турнирной таблице лидируют 3 команды - "Реал", "Химки" и "Олимпиакос", которые одержали по 3 победы на старте.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Уникаха" (Испания) - "Бамберг" (Германия) - 76:80 (22:24, 13:15, 23:15, 18:26)

"Баскония" (Испания) - "Валенсия" (Испания) - 63:80 (13:28, 26:22, 15:17, 9:13)

"Фенербахче" (Турция) - "Эфес Пилсен" (Турция) - 81:70 (15:20, 19:14, 28:18, 19:18)