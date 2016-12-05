Вадим Панин: "На домашний матч с ВЭФом и гостевую встречу с "Реалом" настраиваемся одинаково"

Форвард УНИКСа Вадим Панин подчеркнул в интервью "Известиям", что команда одинаково настраивается на каждый матч, независимо от статуса соперника и турнира. Он также отметил, что при таком плотном графике количество тренировок стало минимальным.

– Тяжело настраиваться на матчи Единой лиги ВТБ после игр Евролиги?

– Никакой разницы. Мы хотим выиграть каждый матч и настраиваемся исключительно на победу. Будь то домашний матч с ВЭФом или гостевая встреча с "Реалом".

– Тренировок стало меньше?

– Да, их практически нет. Если успеваешь посмотреть видеозаписи о сопернике – уже хорошо.