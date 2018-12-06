В стамбульском отеле, где остановился "Маккаби", обнаружена надпись "Arbeit Macht Frei"

Игроки тель-авивского "Маккаби" при заселении в один из номеров отеля в Стамбуле обнаружили наклейку с надписью "Arbeit Macht Frei" (в переводе с немецкого – "Труд освобождает").

Фраза "Arbeit Macht Frei" в качестве лозунга была размещена на входе многих нацистских концлагерей в годы Второй мировой войны.

"Мы воспринимаем эту ситуацию очень серьезно. Подобным вещам нет места", – прокомментировал инцидент израильский клуб в своем официальном твиттере.

"Маккаби" прибыл в Стамбул на матч Евролиги с "Дарюшафакой", который состоится сегодня вечером. (Игорь Барышев)