В стамбульском отеле, где остановился "Маккаби", обнаружена надпись "Arbeit Macht Frei"

Игроки тель-авивского "Маккаби" при заселении в один из номеров отеля в Стамбуле обнаружили наклейку с надписью "Arbeit Macht Frei" (в переводе с немецкого – "Труд освобождает").
Фраза "Arbeit Macht Frei" в качестве лозунга была размещена на входе многих нацистских концлагерей в годы Второй мировой войны.
"Мы воспринимаем эту ситуацию очень серьезно. Подобным вещам нет места", – прокомментировал инцидент израильский клуб в своем официальном твиттере.
"Маккаби" прибыл в Стамбул на матч Евролиги с "Дарюшафакой", который состоится сегодня вечером. (Игорь Барышев)
Very curious as to why this sign was posted in our Istanbul hotel. #WeRemember pic.twitter.com/DnuEW3f8Xs– Jake Cohen (@jacohen15) 5 декабря 2018 г.
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