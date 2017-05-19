В Стамбуле подрались фанаты "Олимпиакоса" и "Фенербахче"

В Стамбуле произошли столкновения болельщиков "Олимпиакоса" и "Фенербахче". Как сообщает InternetSpor, группа фанатов греческого клуба вышла на прогулку по улицам Стамбула перед игрой "Финала четырех" между "Олимпиакосом" и ЦСКА. Там греческие фанаты вступили в конфликт с турецкими болельщиками.

В ходе потасовки болельщики применяли файеры. Остановить стычку удалось с помощью полиции.