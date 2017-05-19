В Стамбуле подрались фанаты "Олимпиакоса" и "Фенербахче"

В Стамбуле произошли столкновения болельщиков "Олимпиакоса" и "Фенербахче". Как сообщает InternetSpor, группа фанатов греческого клуба вышла на прогулку по улицам Стамбула перед игрой "Финала четырех" между "Олимпиакосом" и ЦСКА. Там греческие фанаты вступили в конфликт с турецкими болельщиками.
В ходе потасовки болельщики применяли файеры. Остановить стычку удалось с помощью полиции.
Bir grup Fenerbahçe taraftarı Taksim de Olympiakos taraftarına saldırdı. https://t.co/S46G3hYxf5– Tribünsel (@tribunselcom) 19 мая 2017 г.
цска 19781978
А что будет ,когда Олимпиакос и Фенербахче будут за 3 место играть.
16:44
marksan
Ещё и играть не начали!
16:40