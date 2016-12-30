УНИКС вырвал победу у "Панатинаикоса"

УНИКС одержал победу над "Панатинаикосом" в регулярном чемпионате Евролиги - 83:81. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, набравший 10 очков. Казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице, "Панатинаикос" идет пятым.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - 83:81 (13:19, 22:25, 28:21, 20:16)
У: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16).
П: Калатес (23), Джеймс (13), Бурусис (13), Синглтон (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Алый Дракон
Молодцы! Третья победа подряд! Радует, что перестали проваливать 4-ю четверть. ...Хотя при этом стали "валить" другие )... В общем, стабильности пока не хватает, а ведь уже пол-сезона позади...
21:42
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Ленгфррт набрал 27 очков, откуда взялась цифра в 10 очков. Ляпы уже давно зашкаливают. Это тебе неспорт-кибер, надо спорт знать и любить.
21:39
Анастасия Волочкова
Самый результативный игрок встречи Кит Лэнгфорд набрал 10 очков...??????СЭ уже начали встречать Новый Год?
21:39