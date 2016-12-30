УНИКС вырвал победу у "Панатинаикоса"

УНИКС одержал победу над "Панатинаикосом" в регулярном чемпионате Евролиги - 83:81. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, набравший 10 очков. Казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице, "Панатинаикос" идет пятым.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - 83:81 (13:19, 22:25, 28:21, 20:16)

У: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16).

П: Калатес (23), Джеймс (13), Бурусис (13), Синглтон (12).