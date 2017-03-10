УНИКС в гостях уступил "Барселоне"

УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Барселоне" - 62:70. Самым результативным игроком этой встречи стал форвард каталонского клуба Стратос Перпероглу, набравший 13 очков.

Команда Евгений Пашутина потерпела восьмое поражение кряду.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - УНИКС (Россия) - 70:62 (24:20, 12:14, 19:10, 15:18)

Б: Перпероглу (12), Клавер (13).

У: Антипов (12), Колом (10).