00:35 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС в гостях уступил "Барселоне"

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УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Барселоне" - 62:70. Самым результативным игроком этой встречи стал форвард каталонского клуба Стратос Перпероглу, набравший 13 очков.

Команда Евгений Пашутина потерпела восьмое поражение кряду.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - УНИКС (Россия) - 70:62 (24:20, 12:14, 19:10, 15:18)

Б: Перпероглу (12), Клавер (13).

У: Антипов (12), Колом (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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