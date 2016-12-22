УНИКС в гостях победил "Жальгирис", "Црвена Звезда" обыграла "Реал"

УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги одержал гостевую победу над "Жальгирисом" со счетом 88:80. Казанская команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
В другой встрече "Црвена Звезда" победила "Реал" – 82:70. Самым результативным игроком матча стал шведский форвард "Реала" Джеффри Тэйлор (25 очков).
Евролига
Регулярный чемпионат
"Жальгирис" (Литва) – "УНИКС" (Россия) – 80:88 (19:23, 27:20, 23:15, 11:30)
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Реал" (Испания) – 82:70 (20:19, 23:16, 19:16, 20:19)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Алый Дракон
Наверное, команды поменялись майками - обычно как раз УНИКС проваливает последнюю четверть, ведя в счете перед ней )
23:48 22 декабря
Don Miguel
Когда в УНИКСе идет игра одновременно и у Кита, и у Артема, командам даже похлеще Жальгириса приходится тушить свет. Жаль, что это и редко, и не долго. Но от слов уже давно пора переходить к делу, и показать, чего же вам все-таки по силам. А то до этого боролись за не последнее место
23:34 22 декабря
FINIX
Когда в порядке Пороховский и Колом УНИКС может обыграть любую команду. Сегодня молодцы! А сербы просто красавчики!!!
23:33 22 декабря
belaruss
а мне понравилась заключительная четверть )) хоть что то сегодня приятное на фоне всяких ibu- макларенов
23:14 22 декабря