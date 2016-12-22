УНИКС в гостях победил "Жальгирис", "Црвена Звезда" обыграла "Реал"

УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги одержал гостевую победу над "Жальгирисом" со счетом 88:80. Казанская команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

В другой встрече "Црвена Звезда" победила "Реал" – 82:70. Самым результативным игроком матча стал шведский форвард "Реала" Джеффри Тэйлор (25 очков).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Жальгирис" (Литва) – "УНИКС" (Россия) – 80:88 (19:23, 27:20, 23:15, 11:30)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Реал" (Испания) – 82:70 (20:19, 23:16, 19:16, 20:19)

