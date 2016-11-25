УНИКС уступил в гостях "Реалу"

УНИКС уступил в матче регулярного чемпионата Евролиги "Реалу" со счетом 75:89. Самым результативным игроком встречи стал центровой российской команды Артем Параховский.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Реал" (Испания) – УНИКС (Россия) – 89:75 (25:17, 15:20, 22:18, 27:20)
Р: Рейес (16), Льюль (14), Фернандес (12).
У: Параховский (19), Кит (13), Банис (12).
"Милан" (Италия) – "Фенербахче" (Турция) – 70:79 (17:21, 19:23, 27:14, 7:21)
FINIX
Теперь Кит провалил игру... А ведь шансы были, и вполне реальные.
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