00:48 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС уступил в гостях "Реалу"

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УНИКС уступил в матче регулярного чемпионата Евролиги "Реалу" со счетом 75:89. Самым результативным игроком встречи стал центровой российской команды Артем Параховский.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Реал" (Испания) – УНИКС (Россия) – 89:75 (25:17, 15:20, 22:18, 27:20)

Р: Рейес (16), Льюль (14), Фернандес (12).

У: Параховский (19), Кит (13), Банис (12).

"Милан" (Италия) – "Фенербахче" (Турция) – 70:79 (17:21, 19:23, 27:14, 7:21)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/euroleague/

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