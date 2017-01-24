УНИКС уступил "Фенербахче", несмотря на 21 очко Параховского

УНИКС на своей площадке проиграл "Фенербахче" (81:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал центровой казанцев Артем Параховский, набравший 21 очко. Для его команды поражение стало 12-м в регулярке.
"Фенербахче" занимает четвертое место в сводной таблице турнира. УНИКС идет на 12-й строчке.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 81:86 (15:22, 19:17, 26:29, 21:18)
У: Параховский (21 + 9 подборов), Джонсон (16), Лэнгфорд (11).
Ф: Датоме (18), Богданович (16 + 7 передач), Веселы (15), Слоукас (12).
Art Parakhouski’s stunning alley-oop and foul brings @unicsbasket back!#7DAYSMagicMoment #UNKFNB pic.twitter.com/zEOqnbfmfQ– EuroLeague (@EuroLeague) 24 января 2017 г.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
FINIX
Теперь можно расслабиться и играть в своё удовольствие/на статистику Лэнгфорда.
21:29
Don Miguel
Игрочонки не поднимают ручёнки, комментарчёнки в удивлёнке, что соперничёнки забивают трехочкёнки. Я в возмужчёнке. Побед надо все еще 9, игр осталось 11. Правда, комментарчёнок в убежденке, что достаточно трех. Видимо, в полной несмышлёнке.
21:17