20:56 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС уступил "Фенербахче", несмотря на 21 очко Параховского

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УНИКС на своей площадке проиграл "Фенербахче" (81:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал центровой казанцев Артем Параховский, набравший 21 очко. Для его команды поражение стало 12-м в регулярке.

"Фенербахче" занимает четвертое место в сводной таблице турнира. УНИКС идет на 12-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 81:86 (15:22, 19:17, 26:29, 21:18)

У: Параховский (21 + 9 подборов), Джонсон (16), Лэнгфорд (11).

Ф: Датоме (18), Богданович (16 + 7 передач), Веселы (15), Слоукас (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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FINIX

Теперь можно расслабиться и играть в своё удовольствие/на статистику Лэнгфорда.

21:29

Don Miguel

Игрочонки не поднимают ручёнки, комментарчёнки в удивлёнке, что соперничёнки забивают трехочкёнки. Я в возмужчёнке. Побед надо все еще 9, игр осталось 11. Правда, комментарчёнок в убежденке, что достаточно трех. Видимо, в полной несмышлёнке.

21:17

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