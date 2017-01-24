УНИКС уступил "Фенербахче", несмотря на 21 очко Параховского

УНИКС на своей площадке проиграл "Фенербахче" (81:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал центровой казанцев Артем Параховский, набравший 21 очко. Для его команды поражение стало 12-м в регулярке.

"Фенербахче" занимает четвертое место в сводной таблице турнира. УНИКС идет на 12-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Фенербахче" (Турция) – 81:86 (15:22, 19:17, 26:29, 21:18)

У: Параховский (21 + 9 подборов), Джонсон (16), Лэнгфорд (11).

Ф: Датоме (18), Богданович (16 + 7 передач), Веселы (15), Слоукас (12).