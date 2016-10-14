УНИКС стартовал в Евролиге с поражения от "Барселоны"

УНИКС в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке проиграл "Барселоне" – 63:69. Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Джастин Доллмен, набравший 23 очка. Лучшим по этому показателю у казанцев оказался защитник Кит Лэнгфорд, в активе которого 14 очков.

Напомним, что по новым правилам Евролиги всем 16 участникам турнира в рамках регулярного чемпионата предстоит встретиться друг с другом по два раза по круговой системе. Следующим соперником УНИКСа станет немецкий "Бамберг". Встреча состоится 20 октября, начало – в 21.00 по московскому времени.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Барселона" (Испания) – 63:69 (21:23, 15:11, 15:9, 12:26)

У: Лэнгфорд (14), Л. Уильямс (12 + 15 подборов), Понкрашов (10), Антипов (9), К. Кларк (7 + 8 подборов).

Б: Доллман (23), Наварро (13), Томич (13 + 9 подборов), Райс (5 + 9 передач).