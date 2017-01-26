УНИКС проиграл "Маккаби", набрав всего 52 очка

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Маккаби" на своей площадке обыграл УНИКС – 60:52. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Эндрю Гаудлок. На счету американца, выступавшего за казанский клуб в сезоне-2013/14, 17 очков.
Этот успех позволил "Маккаби" подняться на 13-ю строчку в сводной таблице регулярки. УНИКС, потерпев 13-е поражение в турнире, идет 14-м.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Маккаби" (Израиль) – УНИКС (Россия) – 60:52 (16:9, 17:15, 12:14, 15:14)
М: Гаудлок (17), Охаюн (10), Д. Смит (9).
У: Джонсон (13), Лэнгфорд (12), Л. Уильямс (6 + 6 подборов).
Clarke said no.#7DAYSMagicMoment #MTAUNK pic.twitter.com/kBEU2GFg3S– EuroLeague (@EuroLeague) January 26, 2017
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
FINIX
saiga Руководству ЦСКА необходимо, сделать всё, что бы Параховский перешел в стан армейцев, больше достойных центровых в России сейчас нет............................ центровых такого уровня и потенциала сейчас нет и в Европе. Кроме Бурусиса, но он стареет.
01:27
Алый Дракон
Все, как обычно - УНИКС с Пашутиным дают надежду, а потом благополучно ее смывают в унитаз... Насчет "нормального" тренера, канеш, верно - нужен другой, толковый... Только вот денег сейчас на него нет )... Уже года 3, как денег нет... И на нормальных игроков... Покупаем 1-2-х стОящих, а остальных набираем "до кучи"... После банкротства банка "БТА", который был главным спонсором клуба, о нормальном бюджете приходится лишь мечтать... А у руководства республики своих проблем выше крыши - под конец прошлого года накрылся медным тазом второй по величине (после "Ак Барса") банк Татарстана - "Татфондбанк", который потянул на дно и своих "дочек" - "Интехбанк" и "Тимер банк"... А "Татфондбанк" принадлежал республике - он не был коммерческим... И теперь проблем в экономике стало еще больше... Так что, скоро останутся деньги только на хоккейный "Ак Барс", да на "Рубин" футбольный, с натяжкой )...
00:48
Thomas_Boy
У меня предвзятое отношение к "Униксу", потому я практически не комментирую его поражения. Но если честно, то этот позор уже достал.
00:33
saiga
Руководству ЦСКА необходимо, сделать всё, что бы Параховский перешел в стан армейцев, больше достойных центровых в России сейчас нет.
00:28
saiga
Конечно не Ленгдона, а Ленгфорда. Разговаривал сейчас с приятелем из Штатов, который проживает в одном городе с бывшим игроком ЦСКА и лично его знает - поэтому и перепутал фамилии.
00:25
saiga
Закрыли левую руку Ленгдону, не сыграл Параховский и нет команды, а амбициозных понтов перед Евролигой было масса. Тренер и нынешний состав не для серьёзных задач, только в первенстве средненькой сейчас лиге ВТБ эта показуха еще держится на плаву. Менять надо многое и, особенно, верхушку клубного айсберга, пока всё не (растаяло).
00:21
Don Miguel
Маккаби играл плохо, УНИКС играл никак. Кит махнул сегодня мимо все, что мог, даже со штрафных. Тренеры, конечно, важны, но играют игроки. Их такую дурочку, как они гоняли сегодня, не попросит гонять ни один тренер. Даже если с дивана.
00:17
ustin007
Казань просто мёртвая команда!Руководству пора сделать выводы!
00:12
Carlos_Valderrama
Теперь главная задача УНИКСа в евролиге не занять последнее место.
00:11
FINIX
Без Пороховского совсем плохо. Впрочем, казанцы уже в прошлом туре потеряли шансы на плов. Думаю, что после этого сезона мы не увидим 80% команды. А Артёму нужно идти в ЦСКА.
00:08
Vladi1313
Ну норм-все как обычно. Недотренер сливает всякому шлаку, которому норм команды забрасывают не меньше 80...вопрос один-когда супер-менеджеры из Казани поймут, что надо брпть норм тренера?
23:58 26 января