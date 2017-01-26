УНИКС проиграл "Маккаби", набрав всего 52 очка

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Маккаби" на своей площадке обыграл УНИКС – 60:52. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Эндрю Гаудлок. На счету американца, выступавшего за казанский клуб в сезоне-2013/14, 17 очков.

Этот успех позволил "Маккаби" подняться на 13-ю строчку в сводной таблице регулярки. УНИКС, потерпев 13-е поражение в турнире, идет 14-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Маккаби" (Израиль) – УНИКС (Россия) – 60:52 (16:9, 17:15, 12:14, 15:14)

М: Гаудлок (17), Охаюн (10), Д. Смит (9).

У: Джонсон (13), Лэнгфорд (12), Л. Уильямс (6 + 6 подборов).