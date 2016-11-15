УНИКС проиграл "Эфесу", несмотря на 25 очков Лэнгфорда

В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на выезде уступил "Эфес Пилсен" – 99:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. Дабл-даблом отметился центровой российского клуба Артем Параховский.
У турок 24 очка набрал разыгрывающий Томас Эртель, еще 20 баллов принес хозяевам Дешон Томас. Для "Эфеса" эта победа стала лишь третьей в нынешнем сезоне в Евролиге. УНИКС потерпел пятое поражение в семи играх.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Эфес Пилсен" (Турция) – УНИКС (Россия) – 104:99 (24:26, 25:28, 32:20, 23:25)
Э: Эртель (24 + 8 передач), Томас (20), Осман (16), Данстон (13 + 9 подборов), Ханикатт (12).
У: Лэнгфорд (25 + 9 передач), Параховский (20 + 10 подборов), Колом (11 + 8 передач), Джонсон (10).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
slager
если команда пашутина пропускает бол 100-ловить нечего-тк в атаке все его команды примитивны до ужаса-хотя сегодня и забили много-но это "заслуга" эфеса который в защите вообще не играет
23:07
ЛКИ0811
Про "вторую" победу эфеса я промолчу, главное румын победили
22:38
ЛКИ0811
Может Богачеву не новых иностранцев подписывать, а Пашутина убрать
22:24
Don Miguel
Ну, играли вполне достойно, но вот изображать из себя мартышек, махающих ручонками в трех метрах от соперника, рядом с которым ты должен быть еще позавчера, для команды Евролиги совсем негоже.... Щетельнее нада!
22:11