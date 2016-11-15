21:50 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС проиграл "Эфесу", несмотря на 25 очков Лэнгфорда

0
0
0
4

В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на выезде уступил "Эфес Пилсен" – 99:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. Дабл-даблом отметился центровой российского клуба Артем Параховский.

У турок 24 очка набрал разыгрывающий Томас Эртель, еще 20 баллов принес хозяевам Дешон Томас. Для "Эфеса" эта победа стала лишь третьей в нынешнем сезоне в Евролиге. УНИКС потерпел пятое поражение в семи играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) – УНИКС (Россия) – 104:99 (24:26, 25:28, 32:20, 23:25)

Э: Эртель (24 + 8 передач), Томас (20), Осман (16), Данстон (13 + 9 подборов), Ханикатт (12).

У: Лэнгфорд (25 + 9 передач), Параховский (20 + 10 подборов), Колом (11 + 8 передач), Джонсон (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

slager

если команда пашутина пропускает бол 100-ловить нечего-тк в атаке все его команды примитивны до ужаса-хотя сегодня и забили много-но это "заслуга" эфеса который в защите вообще не играет

23:07

ЛКИ0811

Про "вторую" победу эфеса я промолчу, главное румын победили

22:38

ЛКИ0811

Может Богачеву не новых иностранцев подписывать, а Пашутина убрать

22:24

Don Miguel

Ну, играли вполне достойно, но вот изображать из себя мартышек, махающих ручонками в трех метрах от соперника, рядом с которым ты должен быть еще позавчера, для команды Евролиги совсем негоже.... Щетельнее нада!

22:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ