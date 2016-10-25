УНИКС проиграл "Дарюшафаке" Блатта

В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на своем поле уступил "Дарюшафаке" – 87:94. Разыгрывающий казанцев Кит Лэнгфорд отметился в этой встрече 22 очками. Столько же в активе защитника турецкой команды Брэда Уонамэйкера.

Отметим, что в этой встрече травму получил защитник хозяев Антон Понкрашов. Для подопечных Дэвида Блатта эта победа стала второй в трех играх турнира. УНИКС потерпел третье поражение кряду.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Дарюшафака" (Турция) – 87:94 (29:28, 18:18, 12:19, 28:29)

У: Лэнгфорд (22), Параховский (17 + 7 подборов), Колом (16 + 8 подборов), Понкрашов (16), Каймакоглу (11).

Д: Уонамэйкер (22 + 7 передач), Андерсон (18), Уилбекин (13), Батук (12), Саваш (10).