УНИКС проиграл "Басконии" в Евролиге

УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке уступил "Басконии" со счетом 91:92. За две секунды до конца встречи Торнике Шенгелия вывел испанскую команду вперед, а Кит Лэнгфорд, ставший самым результативным игроком встречи (28 очков), в ответной атаке а кольцо не попал.

В составе гостей лучшим стал Шейн Ларкин – 22 очка.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Баскония" (Испания) – 91:92 (20:22, 20:21, 27:24, 24:25)