УНИКС проиграл "Басконии" в Евролиге

УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке уступил "Басконии" со счетом 91:92. За две секунды до конца встречи Торнике Шенгелия вывел испанскую команду вперед, а Кит Лэнгфорд, ставший самым результативным игроком встречи (28 очков), в ответной атаке а кольцо не попал.
В составе гостей лучшим стал Шейн Ларкин – 22 очка.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) – "Баскония" (Испания) – 91:92 (20:22, 20:21, 27:24, 24:25)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
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ну просто пипец какой-то... без слез такое смотреть нельзя... что стало с Каймак Оглу? Ведь такой хороший игрок был...? Антипов вообще ниже плинтуса, я бы срочно его продал на месте Пашутина, так нагадить...
21:51
Grey Owl
Don Miguel Согласен полностью. этот антипов прямо настроение испортил - противно от такого, хотя и не фанат Уникса.
21:46
Don Miguel
Один из самых дурацких фолов, что я видел. Хотя сам играл в баскетбол и повидал немало. Секунда на бросок, соперник в центре поля, еще и не снайпер. У него время нет даже на бросок, только выкинуть в сторону кольца, с минимальными шансам. Зачем? А зато завтра все будут поливать Гомельского, за то, что сказал про отсутствие мозгов. Как же, обидел великого российского игрока!
21:32
slager
гнать пашутина? а дальше что? весь менеджмент клуба убогий-с учетом что бабла в казани много. играть от защиты имея в составе лэнгфорда(считай минус один игрок в обороне тоже не вариант). хотя тренеров в россии уровня евролиги конечно нет
21:23
o.s.v.
гнать надо Пашутина,пока сезон не потеряли."надо играть от защиты"-вот его слова.а на деле в каждой игре,проходной двор.
21:19