УНИКС проиграл "Бамбергу" в матче Евролиги

УНИКС проиграл на выезде немецкому "Бамбергу" в матче 2-го тура Евролиги со счетом 86:89. Самым результативным в составе УНИКСа стал защитник Кит Лэнгфорд, который набрал 24 очка. У форварда Коти Кларка – 20 очков. В составе победителей 17-ю очками отметился защитник Янис Стрельниекс.

В матче первого тура УНИКС дома проиграл "Барселоне".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – УНИКС (Россия) – 89:86 (19:17, 22:27, 19:23, 29:19)

Б: Стрелниекс (17), Зисис (16), Мелли (15), Миллер (15)

У: Лэнгфорд (24), Кларк (18), Колом (15), Параховский (11)

"Маккаби" Т-А (Израиль) – "Реал" (Испания) – 82:89 (16:20, 17:26, 24:16, 25:27)