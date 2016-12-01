20:47 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС одержал третью победу в Евролиге

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В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на своей площадке нанес поражение "Милану" – 100:79. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. Отметим, что эту встречу из-за травмы пропускал один из лидеров итальянского клуба Алессандро Джентиле.

Для казанской команды эта победа стала лишь третьей в десяти играх в нынешнем розыгрыше турнира. УНИКС занимает предпоследнее место в таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Милан" (Италия) – 100:79 (35:24, 22:19, 16:26, 27:10)

У: Лэнгфорд (25), Панин (18), Параховский (16), Джонсон (14), Колом (9 + 12 передач).

М: Маклин (16), Хикмэн (12), Драгич (10), Сандерс (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЛКИ0811

Спасибо, что так "подробно" о матче рассказали, про то как в шапках- ушанках по сугробам бегают намного интересней читать

22:42

Jigan1609

21:38

Jigan1609

смешной, тут у томи удаление непонятное, срамтак проиграл, а ты про какую-то евролигу

21:38

FINIX

Я не понял. А где анонс игры на сайте? И почему на сайте евролиги эта игра датирована 10 декабря?

21:07

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