УНИКС одержал третью победу в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на своей площадке нанес поражение "Милану" – 100:79. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. Отметим, что эту встречу из-за травмы пропускал один из лидеров итальянского клуба Алессандро Джентиле.

Для казанской команды эта победа стала лишь третьей в десяти играх в нынешнем розыгрыше турнира. УНИКС занимает предпоследнее место в таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Милан" (Италия) – 100:79 (35:24, 22:19, 16:26, 27:10)

У: Лэнгфорд (25), Панин (18), Параховский (16), Джонсон (14), Колом (9 + 12 передач).

М: Маклин (16), Хикмэн (12), Драгич (10), Сандерс (10).