УНИКС одержал третью победу в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги УНИКС на своей площадке нанес поражение "Милану" – 100:79. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. Отметим, что эту встречу из-за травмы пропускал один из лидеров итальянского клуба Алессандро Джентиле.
Для казанской команды эта победа стала лишь третьей в десяти играх в нынешнем розыгрыше турнира. УНИКС занимает предпоследнее место в таблице.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) – "Милан" (Италия) – 100:79 (35:24, 22:19, 16:26, 27:10)
У: Лэнгфорд (25), Панин (18), Параховский (16), Джонсон (14), Колом (9 + 12 передач).
М: Маклин (16), Хикмэн (12), Драгич (10), Сандерс (10).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
ЛКИ0811
Спасибо, что так "подробно" о матче рассказали, про то как в шапках- ушанках по сугробам бегают намного интересней читать
22:42
Jigan1609
21:38
Jigan1609
смешной, тут у томи удаление непонятное, срамтак проиграл, а ты про какую-то евролигу
21:38
FINIX
Я не понял. А где анонс игры на сайте? И почему на сайте евролиги эта игра датирована 10 декабря?
21:07