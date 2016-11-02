УНИКС одержал первую победу в Евролиге, обыграв "Фенербахче"

УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги победил "Фенербахче" – 81:73. Решающее преимущество подопечные Евгения Пашутина добыли в четвертой четверти. Лучшим снайпером встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 28 очков.
Отметим также, что казанцы одержали первую победу в турнире, в то время как "Фенербахче" потерпел первое поражение.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Фенербахче" (Турция) – УНИКС (Россия) – 73:81 (15:20, 24:23, 23:20, 11:18)
Ф: Диксон (23), Веселы (17).
У: Лэнгфорд (28+10 подборов), Параховский (20+12 подборов).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
slager
это не реальная сенсация)))
22:24 2 ноября
angy
могли конечно победить и более слабых соперников ранее,но выиграли у самой сильной на ее площадке), но очевидно что Фенер так и не смог собраться на игру
22:20 2 ноября
Don Miguel
Когда УНИКС в последней четверти пять минут не мог забить, и летел -6, у уже пошел было наливать воду. Но что-то меня отвлекло, и тут началось! У меня крыша до сих пор не встает на место! Чтобы так, да еще наши, просто раз в сто лет, хотя мне меньше. Браво!
22:05 2 ноября
Анастасия Волочкова
УНИКС превзошел все ожидания.Выиграть у Фенера на его площадке дорогого стоит.Теперь появляются шансы!
22:04 2 ноября