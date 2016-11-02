21:52 2 ноября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС одержал первую победу в Евролиге, обыграв "Фенербахче"

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УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги победил "Фенербахче" – 81:73. Решающее преимущество подопечные Евгения Пашутина добыли в четвертой четверти. Лучшим снайпером встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 28 очков.

Отметим также, что казанцы одержали первую победу в турнире, в то время как "Фенербахче" потерпел первое поражение.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – УНИКС (Россия) – 73:81 (15:20, 24:23, 23:20, 11:18)

Ф: Диксон (23), Веселы (17).

У: Лэнгфорд (28+10 подборов), Параховский (20+12 подборов).

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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slager

это не реальная сенсация)))

22:24 2 ноября

angy

могли конечно победить и более слабых соперников ранее,но выиграли у самой сильной на ее площадке), но очевидно что Фенер так и не смог собраться на игру

22:20 2 ноября

Don Miguel

Когда УНИКС в последней четверти пять минут не мог забить, и летел -6, у уже пошел было наливать воду. Но что-то меня отвлекло, и тут началось! У меня крыша до сих пор не встает на место! Чтобы так, да еще наши, просто раз в сто лет, хотя мне меньше. Браво!

22:05 2 ноября

Анастасия Волочкова

УНИКС превзошел все ожидания.Выиграть у Фенера на его площадке дорогого стоит.Теперь появляются шансы!

22:04 2 ноября

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