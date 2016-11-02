УНИКС одержал первую победу в Евролиге, обыграв "Фенербахче"

УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги победил "Фенербахче" – 81:73. Решающее преимущество подопечные Евгения Пашутина добыли в четвертой четверти. Лучшим снайпером встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 28 очков.

Отметим также, что казанцы одержали первую победу в турнире, в то время как "Фенербахче" потерпел первое поражение.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – УНИКС (Россия) – 73:81 (15:20, 24:23, 23:20, 11:18)

Ф: Диксон (23), Веселы (17).

У: Лэнгфорд (28+10 подборов), Параховский (20+12 подборов).