УНИКС одержал первую победу в Евролиге

УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги победил "Фенербахче" – 81:73. Решающее преимущество подопечные Евгения Пашутина добыли в четвертой четверти. Отметим также, что казанцы одержали первую победу в турнире, в то время как "Фенербахче" потерпел первое поражение.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Фенербахче" (Турция) – УНИКС (Россия) – 73:81 (15:20, 24:23, 23:20, 11:18)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Анастасия Волочкова
УНИКС превзошел все ожидания.Выиграть у Фенера на его площадке дорогого стоит.Теперь появляются шансы!
22:04