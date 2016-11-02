21:52 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС одержал первую победу в Евролиге

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УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги победил "Фенербахче" – 81:73. Решающее преимущество подопечные Евгения Пашутина добыли в четвертой четверти. Отметим также, что казанцы одержали первую победу в турнире, в то время как "Фенербахче" потерпел первое поражение.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – УНИКС (Россия) – 73:81 (15:20, 24:23, 23:20, 11:18)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Анастасия Волочкова

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22:04

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