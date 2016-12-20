20:37 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС обыграл "Галатасарай" и ушел с последнего места

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УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл на своей площадке "Галатасарай" со счетом 73:60. Самым результативным игроком этой встречи стал Евгений Воронов, набравший 22 очка. Этот результат позволил команде уйти с последнего места в турнирной таблице, на котором теперь расположились турки.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) - "Галатасарай" (Турция) - 73:60 (15:11, 22:20, 18:12, 18:17)

У: Воронов (22), Колом (17), Параховский (11).

Г: Гюлер (17), Прелджич (12), Тьюс (8).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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