УНИКС дома уступил "Реалу"

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Реалу" - 77:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 20 очков. Команда Евгения Пашутина потерпел 15-е поражение в 22 встречах. В активе "Реала" семь побед при пяти поражениях.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) - "Реал" (Испания) - 77:81 (18:17, 18:26, 23:14, 18:24)

У: Лэнгфорд (20), Параховский (12), Колом (11).

Р: Рэндольф (14), Хантер (14), Айон (12).