20:39 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС дома уступил "Реалу"

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УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Реалу" - 77:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 20 очков. Команда Евгения Пашутина потерпел 15-е поражение в 22 встречах. В активе "Реала" семь побед при пяти поражениях.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) - "Реал" (Испания) - 77:81 (18:17, 18:26, 23:14, 18:24)

У: Лэнгфорд (20), Параховский (12), Колом (11).

Р: Рэндольф (14), Хантер (14), Айон (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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савич

Унылая игра разношерстной команды высоко оплачиваемых легионеров при полупустых трибунах.Кому это надо...

22:50

saiga

УНИКС имеет реальные шансы на последнее место в регулярке, а пустых амбициозных понтов перед началом Евролиги было множество и от президента клуба и от слабого тренера Пашутина и от ряда игроков. Уровень Единой лиги ВТБ в этом сезоне очень слабый и только поэтому казанцы там держатся среди верхних команд.

22:32

Don Miguel

Мы боролись, мы боролись, но в концовке напоролись. Два человека (Кит и Артем) - это мало. Даже очень мало. Колом местами не плох, но не лидер, в концовках всегда косячит

20:52

Carlos_Valderrama

Осталось 8 побед в 8 матчах для выхода в плей-офф. Российские болельщики продолжают верить!

20:43

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