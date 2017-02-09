УНИКС дома уступил "Реалу"

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Реалу" - 77:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд, набравший 20 очков. Команда Евгения Пашутина потерпел 15-е поражение в 22 встречах. В активе "Реала" семь побед при пяти поражениях.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) - "Реал" (Испания) - 77:81 (18:17, 18:26, 23:14, 18:24)
У: Лэнгфорд (20), Параховский (12), Колом (11).
Р: Рэндольф (14), Хантер (14), Айон (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
савич
Унылая игра разношерстной команды высоко оплачиваемых легионеров при полупустых трибунах.Кому это надо...
22:50
saiga
УНИКС имеет реальные шансы на последнее место в регулярке, а пустых амбициозных понтов перед началом Евролиги было множество и от президента клуба и от слабого тренера Пашутина и от ряда игроков. Уровень Единой лиги ВТБ в этом сезоне очень слабый и только поэтому казанцы там держатся среди верхних команд.
22:32
Don Miguel
Мы боролись, мы боролись, но в концовке напоролись. Два человека (Кит и Артем) - это мало. Даже очень мало. Колом местами не плох, но не лидер, в концовках всегда косячит
20:52
Carlos_Valderrama
Осталось 8 побед в 8 матчах для выхода в плей-офф. Российские болельщики продолжают верить!
20:43