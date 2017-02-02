УНИКС дома проиграл "Олимпиакосу"

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Олимпиакосу". Для казанской команды это четвертое поражение подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) - 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)

У: Лэнгфорд (23 + 7 передач), Антипов (21), Параховский (19 + 6 подборов).

О: Грин (31), Принтезис (28), Милутинов (18), Мантзарис (12).