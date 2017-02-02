20:42 2 февраля | БАСКЕТБОЛ — Евролига

УНИКС дома проиграл "Олимпиакосу"

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УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Олимпиакосу". Для казанской команды это четвертое поражение подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) - 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)

У: Лэнгфорд (23 + 7 передач), Антипов (21), Параховский (19 + 6 подборов).

О: Грин (31), Принтезис (28), Милутинов (18), Мантзарис (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Don Miguel

Сначала было очень плохо, в середине стало получше, но в конце все равно вернулись к началу. Философия, аднака!

23:58 2 февраля

Carlos_Valderrama

Ничего ещё не потеряно. 9 побед в 9 матчах и Уникс в плей-офф!!

23:02 2 февраля

савич

Непонятная команда играющая в полупустом зале.Для кого,зачем,сколько стоит. Тоска.

22:56 2 февраля

ustin007

Пашутина пора отправить в отставку!

22:04 2 февраля

redgy

униксу в еврокубке самое то , а евролига не для них пока...

22:01 2 февраля

Thomas_Boy

Стрелять бы я в пианиста не стал, но пусть либо рояль настроит, либо больше не играет. А то обидно за пианиста.

21:45 2 февраля

FINIX

Не стреляйте в пианиста!

21:39 2 февраля

30 лет за ЦСКА!

Срамота.

21:11 2 февраля

Grey Owl

Когда же выгонят Пашутина?..

21:09 2 февраля

Dzhan1328

Все по делу,постоянно везти не может.

20:56 2 февраля

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