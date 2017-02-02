УНИКС дома проиграл "Олимпиакосу"

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги уступил "Олимпиакосу". Для казанской команды это четвертое поражение подряд.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) - 75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)
У: Лэнгфорд (23 + 7 передач), Антипов (21), Параховский (19 + 6 подборов).
О: Грин (31), Принтезис (28), Милутинов (18), Мантзарис (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Don Miguel
Сначала было очень плохо, в середине стало получше, но в конце все равно вернулись к началу. Философия, аднака!
23:58 2 февраля
Carlos_Valderrama
Ничего ещё не потеряно. 9 побед в 9 матчах и Уникс в плей-офф!!
23:02 2 февраля
савич
Непонятная команда играющая в полупустом зале.Для кого,зачем,сколько стоит. Тоска.
22:56 2 февраля
ustin007
Пашутина пора отправить в отставку!
22:04 2 февраля
redgy
униксу в еврокубке самое то , а евролига не для них пока...
22:01 2 февраля
Thomas_Boy
Стрелять бы я в пианиста не стал, но пусть либо рояль настроит, либо больше не играет. А то обидно за пианиста.
21:45 2 февраля
FINIX
Не стреляйте в пианиста!
21:39 2 февраля
30 лет за ЦСКА!
Срамота.
21:11 2 февраля
Grey Owl
Когда же выгонят Пашутина?..
21:09 2 февраля
Dzhan1328
Все по делу,постоянно везти не может.
20:56 2 февраля